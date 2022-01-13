Doğu Perinçek olaylı tartışmayla ilgili yıllar sonra konuştu: Abdülhamid'i savunmak suç değil ama...

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, katıldığı canlı yayında, Mehmed Ali Birand'ın sunduğu 32. Gün programında Ertuğrul Kürkçü ile yaşadığı ve viral haline gelen tartışmaya ilişkin konuştu. Abdülhamid'le ilgili sözleri tartışma konusu olan Perinçek, Abdülhamid'i savunmanın suç olmadığını ve programdaki sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek, "Kürkçü, o dönemde sosyalist olmaktan pişman olduğunu söyledi. Devrimci kimliğine ters bir olay Abdülhamid'i savunması. O nedenle söylemek zorunda kaldım" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, TVNET'te yayınlanan 'Sert Sorular' programında gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtladı.

Perinçek: Yanlış anlaşıldım

Mehmed Ali Birand'un sunduğu 32. Gün programında Ertuğrul Kürkçü ile yaşadığı ve sosyal medyada en çok izlenen videolar arasında yer alan 'Abdülhamid'i savundun' tartışmasının öncesinde neler yaşandığını anlatan Perinçek, yanlış anlaşıldığını ifade etti.

Kürkçü'nün bir PKK yandaşı ve HDP vekili olduğunu ifade eden Perinçek, "Tartıştığımız sırada, 'Kürdistan' ismiyle ikinci İsrail Devleti kuruluyordu. PKK onları destekliyordu. Tartışma oradan koptu." diye konuştu.

"Mehmet Ali Birand o senaryoyu hazırladı"

Tartışmanın temelinde 'ABD' olduğunu ifade eden Perinçek, "O program önceden hazırlanmıştı. Mehmet Ali Birand o senaryoyu hazırladı. 'Bu şahısları karşıma oturtuyorsan edepli bir tartışma zor' dedim. Korkmadığım için ikiye tek olmasına rağmen programa gittim." ifadelerini kullandı.

"Abdülhamid'i savunmak Kürkçü'nün kimliğine ters"

Oradaki 'çarpışmanın' Türkiye ile ABD arasında olduğunu belirten Perinçek, "Kürkçü, PKK'nın tayin ettiği bir vekil. Arkadaşlarını satıp samalığa kaçan bir insan, konu Abdülhamid'i savunmak değildi yani, o onun bir parçası. 12 Mart döneminde sosyalist olmaktan pişman olduğunu söyledi. Abdülhamid'i de savundu. Suç mu? Değil ama onun kimliğine devrimciliğine ters bir olay. O tartışmanın orasında onları söylemek zorunda kaldım. " dedi.