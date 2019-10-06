Doğu Perinçek FETÖ'nün siyasi ayağını açıkladı: Her partide vardır ama...

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, son dönemde yeni parti iddialarıyla gündeme gelen Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun "FETÖ'nün siyasi ayağı" olduğunu söyledi.

Doğu Perinçek, AKİT TV'de yayınlanan Vizyon programında gündeme ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu.

Yeni parti iddialarıyla gündeme gelen isimlerin "FETÖ'nün siyasi ayağı" olduğunu söyleyen Perinçek, "Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu, FETÖ'nün siyasi ayağıdır. Her partide böyle isimler var. Bizim parti de olabilir. Ama biz mücadele verdik. AK Parti'de mücadele veriyor. Biz de FETÖ'cü bulamazsınız" dedi.