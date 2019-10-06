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Doğu Perinçek FETÖ'nün siyasi ayağını açıkladı: Her partide vardır ama...

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek,'FETÖ'nün siyasi ayağı kimler' sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi.

06 Ekim 2019 Pazar 23:37
Doğu Perinçek FETÖ'nün siyasi ayağını açıkladı: Her partide vardır ama...

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, son dönemde yeni parti iddialarıyla gündeme gelen Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun "FETÖ'nün siyasi ayağı" olduğunu söyledi.

Doğu Perinçek, AKİT TV'de yayınlanan Vizyon programında gündeme ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu.

Yeni parti iddialarıyla gündeme gelen isimlerin "FETÖ'nün siyasi ayağı" olduğunu söyleyen Perinçek, "Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu, FETÖ'nün siyasi ayağıdır. Her partide böyle isimler var. Bizim parti de olabilir. Ama biz mücadele verdik. AK Parti'de mücadele veriyor. Biz de FETÖ'cü bulamazsınız" dedi.

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Haber Tarihi: 06 Ekim 2019 Pazar 23:37
  1. Doğu Perinçek
  2. Abdullah Gül
  3. Ahmet Davutoğlu
  4. Ali babacan

YORUM YAZ

  • emekli çavuşemekli çavuş26 dk önce
    sayın...ABDULLAH....GÜL....sayın....ALİ..BABACAN.....sayın.....AHMET...DAVUTOĞLU................HADİ ....BAKALIM.....BU...ACIKLAMAYA....BİR....CEVAP........TÜRK...HALKI....BU....SÖYLENEN............ACIKLAMANIN......CEVABINI...BİZZAT.....SİZLERİN...AĞZINDAN....ÖĞRENMEK ...İSTER......BUNA.....HAKKIMIZ.....VAR.....SİZLERİN...AÇIKLAMASI....HERŞEYİ....AYDINLATACAKTIR..................BEKLİYORUZ......!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • Ke-mal Ke-mal 26 dk önce
    Bülent arinc ne peki ?
  • Zafer Çalışkan Zafer Çalışkan 34 dk önce
    Bir tek AKP de. yok bence %66 sıFETO cu sadece Meclis Tapelerine bakmak yeter
  • KamilKamil36 dk önce
    Adam dogru söylemiş chp de çok var
  • ahmetahmet40 dk önce
    FETÖ nün kurucusu, kullanicisi ve koruyucusu ABD nin SESİ OLAN CHP den hic bahsetmemesi, gizlemesi de Perincekin tekin olmadiginin, eskiden beri zikzakli, derin, guvenilmez ve karanlik yonünu yine hatirlatti

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