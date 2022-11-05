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Medya Doğu Perinçek Cumhurbaşkanlığı seçim sonucunu ilan etti “Millet ittifakı asla sandıktan çıkamayacak!”
Medya

Doğu Perinçek Cumhurbaşkanlığı seçim sonucunu ilan etti “Millet ittifakı asla sandıktan çıkamayacak!”

Dün bir televizyon kanalında Millet ittifakına yakın olarak bilinen Özlem Gürses ve Gürkan Hacır’ın sorularını yanıtlayan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi için çarpıcı açıklamalarda bulundu. Perinçek, "Millet ittifakı sandıktan yüzde 60 ile çıkarsa ne olacak? " sorusuna "Millet ittifakı asla sandıktan çıkamayacak" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-11-05 10:25:00 -

TV100 televizyon kanalında Millet ittifakına yakın olarak bilinen Özlem Gürses ve Gürkan Hacır’ın sorularını yanıtlayan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Şu andan sonra Türkiye’de bir ABD darbesi yaşanmaz. Bundan sonra Türk ordusundan ancak Amerikancı bir darbeye direnme gelir.” İfadelerini kullandı.

15-16 Temmuz gecesi çok tarihi bir temizlik oldu. Gladyonun temizlenmesi bir devrimdir. Gladyo NATO’nun yer altı örgütüdür. Bakın bunu Almanya temizleyemedi, Fransa temizleyemedi, İtalya temizleyemedi. Türkiye temizledi… diye cevap verince Gürkan Hacır:

"Millet ittifakı gelemez diyorsunuz, gelmesi demek Amerika’nın burayı alması gerektir diyorsunuz. Peki Millet ittifakı sandıkta seçilirse? sorusu üzerine Perinçek “Seçilemez.” diye cevap verdi.

Bu cevaba itiraz eden Gürkan Hacır “Nasıl seçilemez?” diye tekrar sorunca Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek:

“Neden seçilemez bunu anlatayım.” diyerek cevap verdi.

Moderatör Gürkan Hacır:

"Ama bu kadar emin nasıl konuşuyorsunuz?” diye tekrar sordu.

Perinçek, “Türkiye’nin dirençleri var, Türkiye’nin sanayisi var, tüccarı var, Türkiye’nin çiftçisi var, ordusu var, polisi var. Siz Gladyoyu temizlemişsiniz, tekrar gelecekler Gladyoyu inşa edecekler bu mümkün değil.” diye cevap verince Gürkan Hacır dördüncü kez: "Millet ittifakı sandıktan yüzde 60 ile çıkarsa ne olacak? diye sorunca da Perinçek gülümseyerek; “Çıkamayacaklar” diye yanıt verdi.

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Yorumlar

komşu

Gürkan Hacir kardeşimize anlayabilmesi için bir örnek ile tercüme edelim ; Çok güzel bir semtte babanızdan kalma çok güzel tapulu evinize zorba biri bir gün çık burdan ben oturacağım derse önce terslersiniz ısrar ederse polis çağırırsin olmadı küreğin sapını o adamın gö.üne sokarsınız Perinçek polis aşaması 15 temmuzda geçildi şimdi küreği sapı aşamasındayız diyor anlayın artik

Kabile

Kabile devletimiyiz yav he he .mecbur herkes sandığa saygı duyacak
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