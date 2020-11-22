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Aktüel Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle hareketlilik başladı
Aktüel

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle hareketlilik başladı

Yeniakit Publisher
2020-11-22 12:28:00 -
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle hareketlilik başladı

SAKARYA (AA) - Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının saat 10.00'da sona ermesiyle boş kalan cadde ve sokaklar, yasağa ara verilmesiyle hareketlendi.

İçişlerinin Bakanlığının genelgesiyle dün saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasıyla Sakarya'daki sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

Kısıtlamanın son saatine gelindiğinde KPSS Ortaöğretim sınavı için evlerinden çıkan vatandaşlar nedeniyle araç trafiğinde kısmi hareketlilik yaşandı.

Saat 10.00'u gösterdiğinde bazı esnaf kepenk açtı, vatandaşlar da şehir merkezi ve yürüyüş yollarında güneşli sonbahar havasının tadını çıkardı.

- Zonguldak

Sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyulan Zonguldak'ta yasakların kalkmasıyla kentin işlek caddelerinden Gazipaşa ile Nizam caddelerinde vatandaşların sokağa çıktığı görüldü.

Araç trafiğinin de hareketlendiği kentte, vatandaşların maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ettiği gözlendi.

- Bartın, Düzce

Bartın ve Düzce'de de vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu görüldü.

Kısıtlamanın sona ermesiyle Bartın'daki Hükümet Caddesi, Bülent Ecevit Bulvarı, Yukarı Çarşı ve Kemer Meydanı ile Düzce'deki İstanbul ve Gaziantep caddelerinde kısmi hareketlilik yaşandığı, bazı esnafın kepenk açtığı gözlendi.

Vatandaşların mecbur olmadıkça evlerinde kalmayı tercih etmesi nedeniyle cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşmadı.

- Bolu, Karabük

Bolu ve Karabük'te ise sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla normal zamanda vatandaşların yoğunluk oluşturduğu cadde, meydan ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Saat 10.00'u gösterdiğinde yasağın kalktığını duyan bazı vatandaşlar dışarı çıkarken cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşanmadığı gözlendi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları belirli saatlerle sınırlandırılan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların da dışarı çıktığı gözlendi.

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