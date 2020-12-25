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Aktüel Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokaklar boşaldı
Aktüel

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokaklar boşaldı

Yeniakit Publisher
2020-12-25 21:37:03 -
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokaklar boşaldı

SAKARYA (AA) - Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Düzce, Bolu, Karabük ve Bartın'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

Sakarya'nın en işlek merkezlerinden Çark Caddesi, Atatürk Bulvarı, Uzun Çarşı, 15 Demokrasi ve Gar Meydanı boş kaldı.

Polis ekipleri, mahalle bekçileri ve zabıta ekipleri kentin çeşitli noktalarında denetim yaptı.

Öte yandan belediyelerin temizlik ekipleri boş kalan sokak, meydan ve caddeleri temizledi.

- Kocaeli

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Kocaeli'deki cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde kentte trafik yoğunluğu yaşandı. Evlerine dönmek isteyen vatandaşlar D-100 kara yolunun İzmit kesiminde yoğunluk oluştururken, İstanbul istikametinde trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Vatandaşların evlerine çekilmesiyle kentin işlek bölgelerinden Yürüyüş Yolu ve Fethiye Caddesi sessizliğe büründü.

Kentin farklı bölgelerinde denetim faaliyetlerine başlayan polis ekipleri, tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol etti.

- Zonguldak

Zonguldak'ta normal zamanlarda yoğunluk yaşanan Gazipaşa ve Milli Egemenlik caddeleri ile kentin simgesi olan Madenci Anıtı önünde sessizlik hakim oldu.

Kısıtlamanın başlamasıyla vatandaşlar evlerine çekilirken, polis ekipleri de bariyerlerle Gazipaşa Caddesi'ni kapattı. Ekipler, sokakta kimsenin bulunmasına izin vermedi.

- Düzce

Düzce'de, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla, cadde, meydan ve yollar boşaldı.

Kentte vatandaşların kalabalık olarak bulunduğu Anıtpark Meydanı, İstanbul ve Gaziantep caddeleri ile Spor Sokak'ta sessizlik hakim oldu.

Polis ekiplerinin birçok noktada uygulama yaptığı kent genelinde kısıtlamaya büyük oranda uyulduğu görüldü.

Belediye ekipleri de kent merkezinde temizlik çalışması yaptı.

Polis ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarlar değerlendirerek görevli ve muaf olanların haricinde dışarıda kimsenin bulunmasına izin vermedi.

- Bolu

Bolu'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte kent merkezinde sokaklar, caddeler, parklar ile yollar sessizliğe büründü.

Kent merkezinin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddes, Karaçayır ve Atatürk Orman Parkı boş kaldı. Kısıtlamayla birlikte Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunda da araç trafiği yok denecek kadar azaldı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından oluşturulan kontrol noktalarında denetim yapıldı. Kurallara uymayanlara idari para cezası uygulandı.

- Karabük

Karabük'te de Fevzi Fırat, Menderes, Zonguldak ve Kemal Güneş ile Kent Meydanı kısıtlamanın başlamasıyla normal zamanlardaki hareketliliği kaybetti.

Polis ekipleri, il genelinde kavşaklarda oluşturdukları noktalarda kontrollere başladı. Kimlik ve izin belgelerini soran ekipler, HES sorgusu da yapıyor.

- Bartın

Bartın'da da vatandaşların yoğunluk oluşturduğu yerlerden Hükümet Caddesi, Şadırvan Caddesi, Yukarı Çarşı ve Kemer Meydanı saat 21.00 itibarıyla boşaldı.

Yine araç trafiğinin yoğun olduğu Bülent Ecevit Bulvarı ve İskele Caddesi'nde da sakinlik hakim oldu.

Emniyet ekipleri, kent merkezinde denetimlerini yoğunlaştırdı, trafik ekipleri de kavşaklarda kontrol noktası oluşturdu.

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