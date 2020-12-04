  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sis etkili oluyor
Aktüel

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sis etkili oluyor

Yeniakit Publisher
2020-12-04 10:25:17 -
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sis etkili oluyor

SAKARYA (AA) - Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce'de etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü.

Sakarya'da bazı bölgelerde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte sis etkisini sürdürüyor.

- İzmit Körfezi sis örtüsüyle kaplandı

Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü Kocaeli'de, sabah saatlerinde İzmit Körfezi ve kıyı kesimlerinde sis etkili oldu.

Sis örtüsüyle kaplanan körfez, adeta görsel şölen oluşturdu.

Eşsiz manzara sunan bu doğa olayı, kentin yüksek kesimlerinden rahatlıkla görülebildi.

D-100 kara yolunun İzmit Körfezi'ne yakın kesimlerinde sis etkili oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Trafik Yönetim Merkezince sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İzmit, Kartepe, Başiskele, Derince ilçelerinde ana arterlerde sabah saatlerinde başlayan sisin etkisini sürdürdüğü belirtilerek, "Sürücülerin düşük hız ve farları açık seyretmeleri yol güvenliğini artıracaktır." ifadesine yer verildi.

- Düzce

Düzce kent merkezinde sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Özellikle ana arterlerden Atatürk Bulvarı, İstanbul, Mimar Sinan caddeleri ve Düzce-Kalıcı Konutlar bağlantı yolu ile D-655 kara yolu, D-100 kara yolunun Çoban, Öztürkler ve Soğancı mevkilerinde sis nedeniyle sürücüler zaman zaman yolda güçlükle ilerleyebildi.

Geceden itibaren Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimindeki Gümüşova rampaları, Küçük Melen, Bataklıçiftlik, Gölyaka ve Düzce gişeleri mevkilerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Sis nedeniyle araçlar trafikte seyretmekte güçlük yaşarken bazı sürücüler araçlarının flaşörlerini yakarak seyretti.

Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları, hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.

Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

- Bolu

Bolu kent merkezinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Özellikle, Karaçayır, Aktaş, Sümer, Semerkant mahalleleri ile D-100 kara yolunun Kalıcı Konutlar ve Dağkent mevkilerinde etkili olan sis nedeniyle sürücüler zaman zaman yolda ilerlemekte güçlük yaşadı.

D-100 kara yolunun Elmalık kesiminde de sis etkisini gösteriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Doç. Dr. Savaşçı: Koronaya ikinci kez yakalananlarda tablo ağırlaşabiliyor
Sağlık

Doç. Dr. Savaşçı: Koronaya ikinci kez yakalananlarda tablo ağırlaşabiliyor

Doç. Dr. Ümit Savaşçı, koronavirüse bir kez yakalanıp atlattıktan sonra ikinci kez yakalanan hastaların sağlık durumlarının nasıl seyrettiği..
AK Parti’nin adayı HDP’yi 3’e CHP’yi 5’e katladı
Gündem

AK Parti’nin adayı HDP’yi 3’e CHP’yi 5’e katladı

Siverek ilçesi Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın'ın istifası sonrası belediye meclisinin yaptığı seçimde, AK Parti’nin adayı Ayşe Çakmak, HDP’y..
Duyurdular! Casuslardan saldırı
Sağlık

Duyurdular! Casuslardan saldırı

Dünyanın en büyük bilişim teknolojisi şirketi (IBM) tarafından yapılan açıklamada "Siber casuslar Covid-19 aşı tedarikinde 'soğuk zincire' s..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay