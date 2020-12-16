Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

SAKARYA (AA) - Sakarya, Kocaeli, Karabük, Zonguldak, Bartın, Düzce ve Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.

Sakarya Valiliği koordinesinde tedbirlere ilişkin denetlemelerini sürdüren emniyet ve jandarma ekipleri, özellikle toplu taşıma araçları ve halkın yoğun olarak bulunduğu pazar yerlerinde pandemi kurallarının uygulanmasını sağlıyor.

Kent merkezinin yan sıra ilçelerde de maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarını hatırlatan ekipler, iş yerleri, alış veriş merkezleri, market ve kamuya açık alanlarda da denetimlerini sürdürüyor.

- Kocaeli

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, belediye ekiplerinin her gün kamu kurumlarında dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirdiğini belirtti.

Tedbir almanın virüsün yayılmasını önlediğine işaret eden Turan, "Evde hayat var. Her gün planlı bir şekilde Kandıra ve köylerimizde buluna cami, şadırvan, lavabolar ve vatandaşlarımızın ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyoruz. Tedbiri elden bırakmazsak, güzel günler yakın." ifadesini kullandı.

Öte yandan kentte 7-14 Aralık tarihlerinde yapılan denetimlerde, izolasyon kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 15 kişi zorunlu, 150 kişi de diğer (geçici ikamet vb.) nedenlerden olmak üzere yurtlarda izolasyona alındı.

- Bolu

Bolu'da, Kovid-19 tedbirleri kapsamında son 2 haftadır yurt genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uyan vatandaş sayısının yüzde 39 oranında artığı bildirildi.

Bolu Valiliği, il genelinde 4-7 Aralık ve 11-13 Aralık tarihlerine denk gelen hafta sonlarında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ve jandarma ekiplerince kurallara uymadığı belirlenen vatandaşlara verilen ceza miktarlarını açıklandı.

Buna göre, 4-7 Aralık tarihlerinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında evde izolasyon kuralını ihlal eden, maske takmayan, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden, sosyal mesafe kuralına uymayan ve izinsiz seyahat ettiği belirlenen toplam 155 kişiye jandarma ve polis ekiplerince 106 bin 668 lira para cezası verildi. 11-13 Aralık tarihlerinde 61 kişiye 36 bin 480 lira idari para cezası uygulandı.

Diğer taraftan, Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından Aktaş Mahallesi Kocabey Sokak'ta bulunan ve kapalı olması gereken bir kıraathanedeki 7 kişi ile iş yeri sahibine toplam 9 bin 300 lira idari para cezası uygulandı.

- Karabük

Karabük Valiliği, il genelindeki pazar yerleri, toplu taşıma araçları, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda denetimlerin devam ettiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Koronavirüsle mücadelede maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet ettiğimiz oranda başarılı olacağımızı unutmayalım." ifadesine yer verildi.

Karabük Belediyesi ekipleri de pazar yerlerinde dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürdü. Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise pazar yerlerinde Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolü yaptı.

- Zonguldak

Zonguldak Belediyesi temizlik ekiplerince kentteki bazı cadde ve sokaklar belli aralıklarla yıkanmasının yanı sıra ortak kullanım alanları düzenli dezenfekte ediliyor.

Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu banka önleri, pazar ve iş yerlerinde polis ve zabıta ekipleri, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda ikazda bulunuyor.

Jandarma ve polis ekipleri de ilçelerin girişlerindeki kontrol noktalarında kimlik ve HES kodu kontrolü yapıyor, vatandaşların ateşini ölçüyor.

- Bartın

Bartın Belediyesi Temizlik İşleri ve İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince cadde ve sokaklar köpüklü suyla yıkanarak dezenfekte ediliyor.

Kolluk kuvvetleri, halkın yoğunluk oluşturduğu yerlerde sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda uyarıda bulunuyor, kontrol noktalarında kimlik ve HES sorgusu yapıyor.

Belediye hoparlöründen de vatandaşlar, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve eş, dost, akraba ziyaretleri yapmamaları konusunda uyarıda bulunuyor.

- Düzce

Düzce kent merkezinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlara girişlerde ateş ölçümü yapılıyor.

Kent merkezinde maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulması için ekiplerce, kamuya açık alanlarda denetimler sürüyor.

Belediye hoparlörlerinden vatandaşlara tedbirlere uymalarına yönelik belirli aralıklarla anonslar yapılıyor.