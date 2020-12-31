  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 denetimleri sürüyor
Aktüel

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 denetimleri sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-12-31 15:38:32 -
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 denetimleri sürüyor

SAKARYA (AA) - Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de bulunan 7 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler sürerken kurallara uyulması yönünde uyarılar yapılıyor.

Sakarya'da kent merkezi ve ilçelerde denetim yapan polis, jandarma ve zabıta ekipleri, yoğunluğun yaşandığı yerlerde maske, mesafe ve hijyen kuralına uyulup uyulmadığını kontrol ediyor.

Toplu taşıma araçlarını da denetleyen ekipler, maske, mesafe ve dezenfektan kontrolü yaptı, sürücü ve yolculara salgında uyulması gereken önlemleri hatırlattı.

Ekipler ayrıca yoğunluğun yaşandığı pazar yerleri ve araç trafiğine kapalı caddelerin girişlerinde HES kodu uygulaması gerçekleştirdi.

- Karabük

Karabük'te toplu taşıma araçları, gar ve terminaller ile pazar yerleri ekiplerce kontrol ediliyor. Pazar yerlerine gelenler HES koduna bakılarak içeri alınıyor.

Jandarma ve polis ekipleri, kontrol noktalarında kimlik ve HES kodu kontrolü yapıyor, maske ve mesafe konusunda uyarılarda bulunuyor.

Karabük Valisi Fuat Gürel, yaptığı açıklamada, yılbaşı nedeniyle alınan kararların halka duyurulduğunu, bu akşam denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini, tedbirlere uyulması gerektiğini ifade etti.

- Zonguldak

Zonguldak Belediyesi temizlik ekipleri de kentteki bazı cadde ve sokakları belli aralıklarla yıkıyor, ortak kullanım alanlarını dezenfekte ediyor.

Zabıta ve polis ekipleri de sosyal mesafe, maske ve hijyen konularında uyarılarda bulunuyor.

Ayrıca ilçe girişlerindeki kontrol noktalarında insanların ateşi ölçülerek, kimlik ve Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolü yapılıyor.

Kocaeli, Düzce, Bolu ve Bartın'da da en işlek alanlarda denetimler sürüyor.

Türk Kızılay Düzce Şubesi ekipleri, pandemi sürecinde ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi, hijyen seti, temel ihtiyaç malzemelerini ulaştırıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İçişleri Bakanlığı'ndan Cuma Namazı kararı
Gündem

İçişleri Bakanlığı'ndan Cuma Namazı kararı

İçişleri Bakanlığı, yarın cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlar, araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gelebileceğ..
Dünya

"Türkiye'ye minnettarız!" O ülkenin dışişleri bakanı nedenini açıkladı

Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani, Türkiye ile Gürcistan arasındaki ikili ilişkilerin çok iyi olduğunu ifade ederek, "Özelikle bel..
23 milyar dolarlık silah satışı mahkemelik oldu
Dünya

23 milyar dolarlık silah satışı mahkemelik oldu

Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) 23 milyar dolarlık silah satışının engellenmesi için ABD'de, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya dava açıldı...
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay