Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 denetimleri

SAKARYA (AA) - Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki kentlerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Sakarya'da şehir merkezinin yanı sıra ilçelerde koordineli şekilde görev yapan polis ve jandarma ekipleri, iş yerleri, halk pazarları, toplu taşıma araçları, taksiler ve kamuya açık alanlarda denetim yapıyor.

Valilik bünyesinde, vatandaşların yoğun bulunduğu alanlar ve bulaş riskinin yüksek olduğu yerlerde denetimleri sıklaştıran ekipler, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması için uyarılarda bulunuyor.

- Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, UlaşımPark tarafından işletilen tramvay hattı Akçaray'ın içi ve dışı, her gün profesyonel ekiplerce temizlenerek sağlıklı yolculuğa hazır hale getiriliyor.

Ayrıca tramvaydaki UV filtre sayesinde araç içinde hava kalitesi en üst seviyeye çıkarılıyor.

Gebze Belediyesi zabıta ekipleri de tedbirler kapsamında saat 20.00'den itibaren kapanması gereken işletme ve "gel-al" paket servisi yapan iş yerlerini denetliyor.

Esnafa, tedbirlere ve kısıtlamalara uymaları konusunda hatırlatmada bulunuluyor.

- Zonguldak

Zonguldak Belediyesine bağlı temizlik ekipleri, Gazipaşa Caddesi'nde ortak kullanım alanlarının yanı sıra çocuk oyun parkları, çöp konteynerleri, atık maske ve eldiven kutularını dezenfekte ediyor. Cadde ve sokaklar, belli aralıklarla yıkanıyor.

Polis ve jandarma ekiplerince, Alaplı, Çaycuma, Gökçebey ve Devrek ilçeleri girişlerindeki kontrol noktalarında vatandaşların ateşi ölçülerek, kimlik ve Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolü yapılıyor.

- Karabük ve Bartın

Karabük ve Bartın'da da Kovid-19 denetimlerinin aralıksız sürdüğü bildirildi.

Kolluk kuvvetleri, sosyal izolasyonu temin, maskenin doğru ve sürekli kullanımını sağlamak amacıyla vatandaşların yoğunluk oluşturduğu yerlerde denetim yaptı.

Cadde, sokak, park, toplu ulaşım araçları ve pazar yerleri dezenfekte edildi, HES kodu denetlendi.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, salgın nedeniyle zorlu süreçten geçildiğini belirterek, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararlarına uyulmasını istedi.

Akın, "Bu süreci birlik ve beraberlik içinde kurallara uyarak en yakın zamanda aşacağız. Tüm halkımızdan dikkatli olmalarını istiyor, sağlıklı günler diliyorum." ifadesini kullandı.