Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

SAKARYA (AA) - Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın ve Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Sakarya'da banka işlemleri ve ramazan alışverişi için sokağa çıkan vatandaşlar, şehrin en işlek yerlerinden Çark Caddesi, Atatürk Bulvarı, Uzun Çarşı ile 15 Temmuz Demokrasi ve Gar meydanlarında kısmen de olsa yoğunluk oluşturdu.

Araç trafiğinde hareketliliğin yaşandığı kentte, tedbirler kapsamında şeritlerin çekildiği park ve bahçelerdeki dinlenme alanlarında sessizlik hakim oldu.

- Kocaeli

Vatandaşların "Evde kal" çağrılarına riayet ettiği Kocaeli'de, kentin sembol park ve meydanlarında sessizlik hakim oldu.

Şehrin en işlek yaya güzergahı olan Yürüyüş Yolu ile İstiklal, Cumhuriyet ve Fethiye caddelerinde sakinlik yaşanırken, Seka, Fethiye ve Yenicuma parkları da boş kaldı.

Sokağa çıkanların maske takmaya özen gösterdikleri gözlendi.

- Karabük

Karabük'te vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadıkları, çıkanların da maske kullandığı görüldü.

Kentin normal dönemde en işlek yerlerinden Kemal Güneş Caddesi'nin bariyerlerle kapatılan giriş ve çıkışlarında görev yapan polis ekipleri, denetimlerini sürdürüyor.

Ekiplerce, vatandaşların "sosyal mesafe"yi gözetmeden toplu yürümelerine veya bir arada bulunmalarına izin verilmedi.

Ayrıca Karabük Valiliğince anonslarla vatandaşlara sık sık "Evde kal" çağrısı yapıldı.

- Düzce

Düzce'de Anıtpark Meydanı ve Avni Akyol Parkı ile kentin normal zamanda yaya trafiğinin en yoğun olduğu İstanbul, Spor ve Gaziantep caddelerinin şerit ve bariyerlerle kapatılmasıyla meydan ve caddelerde sakinlik yaşanıyor.



Bu caddelerdeki bankalarda işlemlerini halletmek isteyen vatandaşların, polis ekiplerince ateşi ölçülüyor. Denetimlerin yapıldığı yerlerde Türk Kızılay ekipleri, maske dağıtıyor.

Kent merkezinde her gün drone ile denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, vatandaşların yoğun olduğu bölgeleri belirleyerek, ekiplerin müdahalesini sağlıyor.

- Bolu

Bolu kent merkezinde vatandaşların büyük kısmının "Evde kal Türkiye" çağrısına uyduğu görüldü.

Kentin en işlek caddesi İzzet Baysal ile vatandaşların yoğun kullandığı Atatürk Orman Parkı ve Karaçayır Parkı'nda sakinlik hakim.

Polis, bekçi ve zabıta ekiplerince cadde ve sokaklarda evde kalın çağrıları yapılırken, maske ile sosyal mesafe konusunda da gerekli özenin gösterilmesi isteniyor.

Ankara ile İstanbul'u birbirine bağlayan ve kent merkezinden geçen D-100 kara yolunda da araç yoğunluğunun azaldığı gözlendi.

- Zonguldak

Zonguldak'ta, şehrin işlek mekanlarından Gazipaşa ve Milli Egemenlik caddeleri ile Madenci Anıtı önü boş kalırken, kent sakinleri zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadı.



Sokağa çıkanların büyük kısmının maske taktığı kentin sahil ve parklarında da sessizlik hakim oldu. Ekipler, banka önlerinde oluşan kısmi yoğunluk nedeniyle vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı.

- Bartın

Bartın'da vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadıkları, çıkanların da maske kullandığı görüldü.

Bankaların bulunduğu Hükümet Caddesi, yoğunluğun önlenmesi için bariyerle kapatılırken, işi olmayan vatandaşların buraya girmesine izin verilmiyor.

Yine namaz vakitlerinde ezan öncesi camilerden ve belediye hoparlöründen anonslarla vatandaşlara evde kalmaları yönünde çağrı yapılıyor.



