Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

SAKARYA (AA) - Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Bolu, Karabük, Düzce ve Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Sakarya'da hava sıcaklıklarının yükselmesiyle kent merkezindeki Atatürk Bulvarı, 15 Temmuz Demokrasi ve Gar meydanlarında trafik ve yaya yoğunluğunun kısmen arttığı gözlendi.

Tozlu Cami ve Aynalı Kavak meydanları ile Uzun Çarşı, Çark Caddesi ve Dar Sokak'ta esnafın bir kısmı da 0-14 yaşa getirilen serbestliğin ardından ailece dışarı çıkan vatandaşların oluşturduğu yoğunluğa bağlı olarak işletmelerini açtı.

- Kocaeli

Kocaeli'nde vatandaşlar zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamayı tercih etti.

Normal zamanda kentin en işlek noktası olan Yürüyüş Yolu ile Fethiye Caddesi'nde kısmen hareketlilik yaşanırken, Kent Meydanı ve Halkevi bölgesi boş kaldı.

Sokağa çıkan vatandaşların büyük oranda maske taktığı ve sosyal mesafeyi koruyarak yürümeye dikkat ettiği görüldü.

- Zonguldak

Zonguldak'ta, şehrin normal zamanlarda en işlek adreslerinden Gazipaşa ve Milli Egemenlik caddelerinde kısa süreli yaya yoğunluğu yaşansa da kentte büyük oranda "Evde kal" çağrısına uyuluyor.

İnsanların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadığı kentte, banka ve PTT önlerinde oluşan yoğunluk nedeniyle polis ve zabıta ekipleri, vatandaşlara sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıda bulunuyor.

- Bartın

Bartın'da vatandaşların havanın da güzel olmasına rağmen zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadıkları, çıkanların da maske kullandığı görüldü.

Kentin normal zamanda en işlek yerlerinden olan, bankaların bulunduğu Hükümet Caddesi, yoğunluğun önlenmesi için bariyerle kapatılırken, işi olmayan vatandaşların buraya girmesine izin verilmiyor.

Emniyet ve zabıta ekipleri de gün boyu gerek açık alanda gerekse iş yerlerinde sosyal mesafeye uyulması konusunda vatandaşları uyarıyor.

Cami ve belediye hoparlöründen anonslarla vatandaşlara evde kalmaları yönünde çağrı yapılıyor.

- Düzce

Düzce'de yaya trafiğinin en yoğun olduğu bankalar, belediye ve valiliğin bulunduğu Anıtpark Meydanı, Avni Akyol Parkı, İstanbul ve Gaziantep caddeleri ile Spor Sokak şerit ve bariyerlerle kapatıldığından kentte sakinlik yaşanıyor.



Cadde ve sokaklarda özellikle banka ve PTT şubeleri ile kargo firmaları önlerinde hareketlilik gözlendi.



Polis ekipleri, kent merkezinde motorize ve yaya ring halinde bulunarak, sosyal mesafe konusunda vatandaşları uyarıyor.

- Bolu

Bolu genelinde "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Banka şubelerinin de yer aldığı kentin en işlek yeri olan İzzet Baysal Caddesi'nde hareketliliğin, havaların ısınması ile birlikte arttığı görüldü.

Dışarı çıkan vatandaşlar maske taktı ve genel itibarla sosyal mesafe kuralına uydu.

- Karabük

Karabük'te vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadığı, çıkanların ise büyük çoğunluğunun maske ve eldiven taktığı görüldü.



Kentin en işlek yerlerinden Kemal Güneş Caddesi'nin bariyerlerle kapatılan giriş ve çıkışlarında görev yapan polis ekipleri, denetimlerini sürdürüyor.



Öte yandan belediye hoparlörlerinden zaman zaman vatandaşlara evde kalmaları yönünde anons yapılıyor.



