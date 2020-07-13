Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

SAKARYA (AA) - Sakarya, Karabük, Bartın, Düzce, Zonguldak, Düzce ve Bolu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 4. yılında çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Sakarya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Demokrasi Meydanı'nda anma etkinliği gerçekleştirilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon işlemlerinin yapılacağı etkinlik alanına vatandaşlar, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde alınacak.

15 Temmuz'da saat 20.00'de mehteran gösterisiyle başlayacak etkinlikte, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan videolar da sunulacak.

Etkinlikler kapsamında 81 ilde yapılacak "15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu", kentte 15 Temmuz saat 22.00'de Yeni Sakarya Stadyum çevresinde başlayacak.

Koşu, 15 Temmuz Caddesi'ni takiben Yeni Camii Bulvarı'na kadar devam edecek ve Demokrasi Meydanı'nda son bulacak.

- Karabük'te bisiklet turu düzenlenecek

Karabük'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, yarın Safranbolu merkezden Valiliğe kadar düzenlenecek bisiklet turuyla başlayacak. Valilikte şehitler anısına ağaç dikimi ve fotoğraf sergisi düzenlenecek.

Ardından Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit düşen Barış Efe, Karabük'ün Eflani ilçesindeki mezarı başında anılacak, Karabük Üniversitesinde "Darbe Girişiminin Uluslararası Öğrencilerin Eğitimine Etkileri" paneli düzenlenecek.

15 Temmuz'da ise şehitler için Çamlık Camisi'nde mevlit okutulacak, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit olan Metin Arslan, mezarı başında anılacak. Kent Meydanı'nda da 20.00-00.13 saatlerinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

- Bartın'da "demokrasi nöbeti" tutulacak

Bartın Valiliği ve Bartın Üniversitesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda "demokrasi nöbeti" tutulacak.

15 Temmuz'da Bartın Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" panelinde, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kudret Bülbül, "FETÖ: Bir İhanet Şebekesi", 15 Temmuz gazisi Sabri Gündüz de "15 Temmuz İhaneti ve Milletin Zaferi" konulu sunum yapacak.

- Zonguldak

Zonguldak'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında fotoğraf sergisi organize edilecek.

Ayrıca yarın Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik" konulu konferans düzenlenecek.



15 Temmuz'da ise şehit yakınları ve gazilerin ziyaretinin ardından protokol üyelerince şehitler mezarlığı ziyaret edilecek. Kent meydanında bulunan Madenci Anıtı önünde "demokrasi nöbeti" tutulmasının ardından çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Öte yandan Türkiye Gençlik Vakfı katkılarıyla Zonguldak Valiliğince hazırlanan "15 Temmuz Milli İrade Fotoğraf Sergisi" açıldı.

Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde düzenlenen serginin açılışına, Vali Mustafa Tutulmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Hüsnü Hakan Yağız, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Gönen Süslü, bazı daire müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Vali Tutulmaz, elindeki tableti bir fotoğrafın üzerine tutarak interaktif video gösterimini izledi.

- Kocaeli

Kocaeli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 4. yılında, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi ile çeşitli kurumların iş birliğinde gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında, fotoğraf sergisi açılacak ve şehitlik ziyaretleri yapılacak.

15 Temmuz'da ise şehitler için Fevziye Camisi'nde mevlit okutulacak. Milli İrade Meydanı'nda da 20.00-00.13 saatlerinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada ise şehitler için başlatılan "Bir Yasin de Sen Oku" kampanyasında okunan Yasin-i Şeriflerin duası Milli İrade Meydanı'nda yapılacak.



Burada, Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının hazırladığı "Kurtuluş Senfonileri 15 Temmuz" özel gösterimi de gerçekleştirilecek.

- Düzce

Düzce'de yarın şehit yakınları ile gazi ve aileleri evlerinde ziyaret edilecek.

Düzce Üniversitesi (DÜ) tarafından online düzenlenecek söyleşi programına, 15 Temmuz gazisi Ferhat Gökmen konuk olacak.

Ardından Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Hüsrev Çelik, online yapılacak konferansta "Türkiye'de Darbeler Tarihi ve 15 Temmuz Zaferi"ni ele alacak. Söyleşi ve konferans, (https://3b.duzce.edu.tr/b/ahm-tjm-yuw) adresinden canlı olarak takip edilebilecek.

14-21 Temmuz tarihlerinde "15 Temmuz Demokrasi Zaferi Fotoğraf Sergisi" ile 15 Temmuz şehitleri anısına Dr. Yusuf Parlak'ın el yapımı kağıtlarla "Ebrular Sergisi" online ortamda (sanal.sergi.duzce.edu.tr) ziyaret edilebilecek.

Hafız Mehmet Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri 15 Temmuz şehitleri ruhuna 15 hatim ve duayı online ortamda yapacak.

15 Temmuz'da 15 Temmuz şehidi Ufuk Baysan'ın kabri ziyaret edilecek.

Anıtpark Meydanı'nda düzenlenecek program, büyük ekranda 15 Temmuz ruhunu yansıtan fotoğraf ve film gösteriminin yapılmasıyla başlayacak.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam edecek programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edilecek. Daha sonra şehitler için mevlidi şerif okunacak. Saat 00.13'te tüm camilerden sela okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ekranlara yansıtılacak.

- Bolu

Bolu'da, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"nün 4. yıldönümü kapsamında Düzce Valiliği koordinasyonuyla 14-15 Temmuz tarihlerinde bir dizi program düzenlenecek.

Yıldırım Beyazıt Camisi'nde şehitler için mevlidi şerif okunacak ve hatmi şerif duası yapılacak. Programın devamında Sağlık Mahallesi'nde bulunan Bolu Şehitliği ziyaret edilecek.

Kent merkezinde, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" temalı fotoğraf gösterimi led ekran duyuru panosunda yayımlanacak.

Ayrıca Kent Meydanı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı çerçevesinde Kur'an-ı Kerim tilaveti, 15 Temmuz temalı sinevizyon gösterisi, protokol konuşmaları, sancak koşusuyla getirilen Türk bayrağının Vali Ahmet Ümit'e takdimi, sancak koşusu sporcularına katılım belgelerinin verilmesi, tasavvuf müziği ve diğer etkinlikler gerçekleştirilecek.

Tüm camilerde saat 00.13'te sela okunmasının ardından sabah ezanına kadar "demokrasi nöbeti" tutulacak.

Ayrıca 15 Temmuz günü boyunca resmi ve özel kurum ve kuruluşlar Türk bayraklarıyla donatılacak.