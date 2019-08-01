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Doğu Karadeniz’in tek karpuz üretim merkezinde hasat başladı

Doğu Karadeniz’in tek karpuz üretim merkezi olan ve ismini üretildiği Trabzon’un Ortahisar ilçesi Yalıncak mahallesinden alan ’Yalıncak Karpuzu’nda hasat başladı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 10:25
Doğu Karadeniz’in tek karpuz üretim merkezinde hasat başladı

Doğu Karadeniz’in tek karpuz üretim merkezi olan ve ismini üretildiği Trabzon’un Ortahisar ilçesi Yalıncak mahallesinden alan ’Yalıncak Karpuzu’nda hasat başladı. Bu yıl Yalıncak Kapruzu’nda 200 tonluk bir üretim beklenirken, karpuzun kilogram fiyatı 2,5 TL’den satılıyor.


Trabzon’da 2010 yılında üretimine başlanılan ve ismini bulunduğu mahalleden alan Yalıncak Karpuzu tat ve aroma bakımında diğer bölgelerdeki karpuzlardan farklılık arz ediyor. Yalıncak karpuzu tamamen doğal gübrelerle yetişiyor. Yöredeki tarım arazilerindeki yoğun yapılaşma nedeniyle üretimi her sene daha da düşen Yalıncak Karpuzu’nda bu yıl 200 tonluk bir üretim bekleniyor. Vatandaşların ilgi gösterdiği Yalıncak karpuzunun kilosu ise 2,5 TL’den satılıyor.


9 senedir karpuz üretimi yapar İsmail Köksal Kotan, Yalıncak Karpuzu’nun tat, aroma ve kilo bakımından diğer bölgelerdeki karpuzlarla yarıştığını söyledi. Trabzon genelinde yaklaşık 100 dönümlük arazide karpuz üretimi yapıldığının altını çizen Kotan, “Nisan ayından itibaren hazırlıklara başladık. Ama bu yıl verim düşük. Mevsimler etkenlerden dolayı beklenilen gibi değil. Yaklaşık 100 dönümlük bir araziye karpuz dikildi. Havaların yağışlı gitmesi çiçeklenmeyi bozdu. Trabzon genelinde yaklaşık 200 ton karpuz çıkar” dedi.


Yalıncak Karpuzu’nun fındığa alternatif bir ürün olduğunu dile getiren Kotan, “Devletimizin Yalıncak Karpuzu’nun daha da çok üretilmesi için destek olması gerekiyor. Bir Adana gibi bizim makineli tarımımız yok. Herşey el tarımından geçiyor. Fide ve gübre desteği olabilirse Yalıncak karpuzu istenilen düzeye çıkabilir. Ziraat mühendislerinin gelerek tarlalardaki zararlılara karşı çözüm bulunabilir. Biz bunu ilk 2012 senesinde yaptığımızda insanlar Trabzon’da karpuz olur mu dedi. Biz yapmaya başlayınca komşularımızda karpuz üretimine yöneldi. Fındık bizim lokomotifimiz ama karpuz fındığa her zaman alternatif bir ürün. 3 ay tarlada çalışırsın fındıktan daha çok kazanırsın. Bölgemizde yerli tohumculuğun biraz daha desteklenmesi lazım” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 10:25
  1. doğa

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