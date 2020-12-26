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Ekonomi Doğu Karadeniz'in hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı yüzde 100 arttı
Ekonomi

Doğu Karadeniz'in hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı yüzde 100 arttı

Doğu Karadeniz'den ocak-kasım döneminde 41 ülkeye 7 bin 345 tonluk hazır giyim ve konfeksiyon ürünü ihraç edilerek, 12 milyon 680 bin dolar gelir sağlandı - Hollanda, Almanya ve İtalya en fazla dış satım yapılan ülkeler oldu

Yeniakit Publisher
2020-12-26 11:06:36 -
Doğu Karadeniz'in hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı yüzde 100 arttı

TRABZON (AA) - MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Doğu Karadeniz'den yılın 11 aylık döneminde 12 milyon 680 bin dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon ürünü ihraç edildi.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Doğu Karadeniz'den yılın ocak-kasım döneminde 41 ülkeye 7 bin 345 tonluk hazır giyim ve konfeksiyon ürünü satıldı.

Söz konusu dış satımdan 12 milyon 680 bin 699 dolar gelir elde edildi.

Bölgeden geçen yılın aynı döneminde de 2 bin 13 tonluk hazır giyim ve konfeksiyon ihracatından 6 milyon 297 bin 569 dolarlık kazanç elde edilmişti. Böylece bu dönem yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine oranla miktarda yüzde 265, değerde de yüzde 100 arttı.

- En fazla Hollanda'ya ihracat yapıldı

Hollanda, Almanya ve İtalya bu dönem en fazla dış satım yapılan ülkeler oldu.

Ocak-kasım 2020 döneminde Hollanda'ya 4 milyon 307 bin 390 dolarlık, Almanya'ya 2 milyon 239 bin 760 dolarlık ve İtalya'ya da 1 milyon 304 bin 336 dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon ürünü ihraç edildi.

Söz konusu dönemde geçen yılın aynı döneminde ihracat yapılmayan İspanya, Belçika, İsviçre, Çekya, Rusya, Azerbaycan-Nahçivan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Sudan, Senegal, Gana, Kongo, Uganda, ABD, Lübnan, Suriye, Irak ve Suudi Arabistan'a da hazır giyim ve konfeksiyon ürünü gönderildi.

- "Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatından beklentimiz yüksek"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğu Karadeniz'den yapılan hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının her geçen yıl arttığını söyledi.

Kalyoncu, hazır giyim ve konfeksiyon ürünlerinin, ülkenin gözde sektörlerinden olduğunu ve istihdama da çok büyük katkı sağladığını belirterek, şöyle devam etti:

"Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün üretim ve ihracatının bölgemizde filizlenmeye başlayarak ihracatımızda önemli bir sektör haline gelmesi büyük başarıdır. Trabzon'umuzda da faaliyet gösteren 2 imalatçı firmamızın üretmiş olduğu ve kendi markalarını oluşturdukları ürünlerini Hollanda pazarında önemli konuma getirmeleri ve Rize'de kurulu bulunan bir medikal konfeksiyon ürünleri üreten firmamızın kendi markasıyla Çin Halk Cumhuriyeti dahil 11 ülkeye medikal tek kullanımlık maske ve medikal koruyucu önlük-tulum ihraç etmesi, takdire şayan bir başarıdır. "

Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatından beklentilerinin yüksek olduğuna da dikkati çeken Kalyoncu, "Bu çalışmaların önümüzdeki dönemde yeni yatırımcılara da ilham olarak, bölgemizde hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe üretim ve ihracatı önemli bir boyuta taşıyacağı ümidini taşımaktayız." dedi.

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