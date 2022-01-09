Doğu Karadeniz’in en büyük İl AFAD Yönetim Merkezinin yapımı sürüyor

Yıldızlı Mahallesi’nde geçen yıl temeli atılan ve toplam 5 ana binadan oluşacak yerleşke içerisinde müdahale hizmetleri, müdürlük, AFAD yönetim merkezi, eğitim merkezi, eğitim alanları, misafirhane, helikopter pisti, havuz, kule ve köpek barınakları gibi alanlarda yer alacak. İl AFAD Yönetim Merkezindeki yapım çalışmalarını yerinde inceleyen İl AFAD Müdürü Ömer Kıratlı, firma yetkililerinden bilgi aldı. Kıratlı, son yıllarda afetlerin artmasından dolayı AFAD kurumunun daha da ön plana çıktığını dile getirerek, buna göre eğitimleri yaygınlaştırdıklarını ve kurumun tanınırlığının arttığını aktardı.