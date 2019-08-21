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Doğu Karadeniz’de yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 47 azaldı

Doğu Karadeniz’de yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 47 azaldı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:58
Doğu Karadeniz’de yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 47 azaldı

Doğu Karadeniz’de yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 47 azaldı.


TÜİK Trabzon Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Ocak-Haziran döneminde Doğu Karadeniz Bölgesi’nde toplam 839 bina ve 6 bin 334 daire için yapı ruhsatı verilirken, bir önceki yılın aynı dönemine göre ruhsat verilen bina sayısı yüzde 47, daire sayısı ise yüzde 42,9 oranında azaldı. Verilere göre yapı ruhsatı verilen bina sayısı 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre Gümüşhane’de yüzde 61,5 azalarak 30’a, Ordu’da yüzde 55,5 azalarak 212’ye, Artvin’de yüzde 53,8 azalarak 18’e, Rize’de yüzde 48,9 azalarak 48’e, Giresun’da yüzde 43,9 azalarak 157’ye, Trabzon’da ise yüzde 39,4 azalarak 374’e geriledi.



Doğu Karadeniz’de 13 bin 178 daireye yapı kullanım izin belgesi verildi


Doğu Karadeniz’de bu yılın Ocak-Haziran döneminde yapı kullanım izin belgesi verilen bina sayısı bin 416, daire sayısı 13 bin 178 olurken, bir önceki yılın aynı dönemine göre yapı kullanım izin belgesi verilen bina sayısı yüzde 15,4, daire sayısı yüzde 30,1 oranında arttı. Bölge illerine bakıldığında yapı kullanım izni belgesi verilen bina sayısı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre Trabzon’da yüzde 41,3 artarak 578, Ordu’da yüzde 24,9 artarak 487 olurken, Rize’de yüzde 20,5 azalarak 58, Giresun’da yüzde 18,7 azalarak 218, Gümüşhane’de yüzde 14,3 azalarak 42 ve Artvin’de yüzde 13,2 azalarak 33 oldu. Yapı kullanım izin belgesi verilen daire sayıları ise Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre Giresun’da yüzde 55,4 artarak 2 bin 71, Ordu’da yüzde 53,6 artarak 3 bin 879, Trabzon’da yüzde 45,4 artarak 5 bin 564, Gümüşhane’de yüzde 15 artarak 299 olurken, Rize’de yüzde 40,2 azalarak bin 56 ve Artvin’de yüzde 26,4 azalarak 309 oldu.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:58
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