Neredeyse son on yıldır her yaz Doğu Karadeniz’in farklı illerinden sel felaketi haberleri geliyor. Son yıllarda yaşanan sel felaketi sebebiyle şimdiye kadar 38 kişi yaşamını yitirdi ve 9 kişi kayboldu. Ne yazık ki aradan yıllar geçmesine rağmen bazı kayıplar bulunamadı. Peki, Karadeniz Bölgesi için sel ve heyelanın risk olmaktan çıkması için neler yapılmalı?

Doğu Karadeniz'de sel olmaması için ne yapılmalı?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Çok basit şekilde 'sel tırmığı' diye ifade edebileceğim, aynı tırmığın ucunun tuttuğu gibi derede akan çeri çöpü tutabilecek sistemler geliştirebileceğimize dair genel bir, sabahki toplantımızda, kanaat elde edindik. Bunu çok hızlı bir şekilde sahada uygulamaya alıyor olacağız. Bugüne kadar almış olduğumuz tedbirlerin ötesinde bölgede aşağı yukarı 700 milyon liraya varan bir yatırım seferberliği daha başlatıyor olacağız. Dünle bugün arasında büyük fark var, yani aşağı yukarı 15-20 yıl öncesinde bir tane afatla uğraşırken, bugün üç afatla uğraşıyoruz yani Türkiye çapında meteorolojik olaylar 2002'de 300 civarındayken bugün 984 afatla uğraşmak durumundayız" dedi.

Pakdemirli, "Çaylık alanların kimyevi gübredense organik ve organomineral gübre ile gübrelenmesi konusunda da teşvik edecek çalışmaları hızlandırma kararını iç bünyemizde aldık. Tarım sigortalarımız var biliyorsunuz. Özellikle heyelan maksatlı bunların TARSİM sigortasının tüm çaylıklarda geçerli olabilmesi maksadıyla da bundan sonrasındaki heyelanlar için bir çalışma başlattık. Çaylıklarda, çaya alternatif bitki ve fidan dikme konusunda da teşvik edici fide ve fidan veriyor olacağız. Doğaya rağmen değil, doğaya uyumlu bir tarım modeline geçmemiz gerektiğini her defasında söylüyoruz" diye konuştu.

Bakan Pakdemirli, "Elbette buradaki vatandaşımız çay üretimine devem edecek, elbette buradan bir gelir sağlayacak, bölgenin en önemli gelir kaynaklarından bir tanesi ama koruma kullanma dengesine de mutlaka sahip çıkıyor olmamız gerekiyor. Çünkü burada bizim bir yandan ekmek kapımızın, kazanç kapımızın hayatımızın sonu olmaması gerekir diye düşünüyoruz. Burada tarım, orman ve su alanlarında, özellikle bu havza bazında entegre bir anlayış modeli, bir mikro havza modeli getirmemiz konusunda tüm arkadaşlarla hemfikir kaldık. Tüm bu çalışmaların yani bugün yaraların sarılması maksadıyla yapılan çalışmaların ötesinde özellikle farklı farklı çalışmalar yaparak da orta, uzun vadede özellikle sel ve taşkınlara sebebiyet veren unsurların mümkün mertebe ortadan kaldırılması, kalkmıyorsa da bunların DSİ ve diğer kamu kurumları vasıtasıyla daha fazla yatırım yapılarak da vatandaşımızın konforunun en ağır meteorolojik koşullar da dahi olsa bozulmamasının sağlanması ana amacımızdır” dedi.