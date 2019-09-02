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Doğu Karadeniz’de sağanak yağış bekleniliyor

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği Doğu Karadeniz Bölgesi’nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

02 Eylül 2019 Pazartesi 09:37
Doğu Karadeniz’de sağanak yağış bekleniliyor

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği Doğu Karadeniz Bölgesi’nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.


Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların sabah saatlerinden itibaren Trabzon’un doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olması, Bayburt’ta parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.


Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar batı ve kuzey batılı yönlerden orta kuvvette esecek.



“Uyarılar”


Bölgede görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, sabah saatlerinden itibaren Artvin’in iç kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ile Artvin’in kıyı ilçelerinde (Hopa, Arhavi, Kemalpaşa, Murgul, Borçka) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 09:37
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