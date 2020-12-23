Doğu Karadeniz'de kar yağışı etkili oluyor

BAYBURT (AA) - Doğu Karadeniz'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.



Bayburt'ta bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcak hava, dün geceden itibaren yerini soğuk hava ve kar yağışına bıraktı.

İl genelinde gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı, kentteki toprak örtüyü yeniden beyaza bürüdü.

Yağışla birlikte kar kalınlığı kent merkezinde 5 santimetre, yüksek kesimlerde ise yer yer 50 santimetreye ulaştı.

Gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sonucu İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri, Bayburt-Erzurum kara yolu güzergahındaki 2409 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücülerin sorun yaşamaması için denetimlerini artırdı. Karayolları ekipleri ise güzergahta tuzlama ve küreme çalışması yaptı.

Yetkililer, kar yağışının gün boyu etkili olmasının beklendiğini belirterek, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

- Gümüşhane

Gümüşhane'de dün gece saatlerinde etkisini gösteren soğuk hava sabaha karşı kara dönüştü. Kar yağışı sonrası şehir merkezinin zirveleri ve evlerin çatıları beyaza büründü.



Trabzon-Gümüşhane kara yolu üzerinde, Torul ilçe sınırlarındaki Zigana Dağı'nda ise kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu.

Doğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan 2 bin 100 rakımlı Zigana Geçidi'nde, Karayolları ekipleri kar temizleme çalışması yürütürken sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.

Azerbaycan'dan Gaziantep'e giden tır şoförü Mehmet Abdullah Kaya, gece saatlerinde geldiği Zigana Dağı'nda dinlendiğini ve yeniden yoluna devam edeceğini söyledi.

Ekiplerin gece boyunca yol temizliği yaptığına şahit olduğunu dile getiren Kaya, "Yolun durumu iyi. Zigana'nın manzarası harika. Herkesin burayı görmesini tavsiye ediyorum." dedi.

Kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı Zigana Dağı'nda tesis işletmecisi Mehmet Eroğlu da geç de olsa kar yağışının sevindirici olduğunu söyledi.

Dağda bugün de yağışın devam edeceğinin öngörüldüğünü belirten Eroğlu, "Bizim için sevindirici oldu. Kar olmadığı zaman işlerimiz olmuyor. Sezonun geri kalanını değerlendirmek istiyoruz." diye konuştu.

- Rize

Rize'nin yüksek rakımlı bölgelerinde aralıklarla devam eden yağış nedeniyle kar kalınlığı Ovit Dağı'nda 30, Ayder Yaylası'nda ise 10 santimetreyi buldu.

Karayolları ekipleri, Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesinde ve Ayder Yaylası'nda yolun, araç trafiğine açık kalması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler sürücülerin kar lastiği olmadan yola kesinlikle çıkmamalarını ve beraberinde zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmalarını istedi.

Öte yandan İkizdere ilçesi ile Çamlıhemşin, Hemşin ve Çayeli'ne bağlı yüksek köylerde kar yağışının devam ettiği kaydedildi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İbrahim Türüt, ekiplerin her türlü hazırlıklarını tamamlayarak çalışmalara başladığını, vatandaşların olumsuzluk yaşanmaması için artık dönüşlerini tamamlayarak yaylaları tamamen boşaltmalarını istedi.

- Giresun

Giresun'un yüksek kesimlerinde yer alan ilçeleri, karla beyaza büründü. Sıcaklığın düşmesiyle yüksek kesimde bulunan Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçelerine mevsimin ilk karı yağdı. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 5 santimetreyi buldu.

İç Anadolu ve Doğu Anadolu'yu Şebinkarahisar üzerinden Karadeniz'e bağlayan Giresun yolu üzerindeki 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde kar yağışı etkili oldu.



Eğribel Bakımevi'nde bulunan Karayolları ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

- Artvin



Artvin'de dün geceden itibaren yüksek kesimlerde etkili olan kar, yaşamı olumsuz etkiliyor.



Kentin kış turizminde önemli merkezlerinden Atabarı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu.

Kar yağışı sebebiyle doğal güzellikleriyle ünlü "sakin şehir" ünvanlı Şavşat ilçesi beyaza bürünürken Şavşat-Ardahan kara yolu üzerindeki Sahara Geçidi'nde trafikte aksamalar yaşandı.

Karayolları ekipleri, Sahara Geçidi'nde yolun açık kalması için çalışmalarını geceden itibaren aralıksız sürdürüyor.

