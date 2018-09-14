THY - Orta Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Doğu Karadeniz'de fırtına uyarısı

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden alınan son tahminlere göre, Doğu Karadeniz'deki illerde kuvvetli fırtına tahmin ediliyor.

14 Eylül 2018 Cuma 11:05
Doğu Karadeniz'de fırtına uyarısı

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon ve Rize'nin güney kesimleri ile Gümüşhane, Bayburt çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 kilometre/saat) şeklinde esmesinin beklendiği vurgulandı.

Fırtına nedeniyle ağaç devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklar yaşanabileceğine dikkat çekilen açıklamada, bu durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 11:05
  1. Bayburt
  2. Trabzon
  3. Rize
  4. Gümüşhane
  5. Giresun
  6. Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü
  7. doğu karadeniz
  8. fırtına
  9. uyarı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk oldu!
    1. İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin..
    2. Mahkeme, Alparslan Kuytul'un 41 yıl..
    3. Çavuşoğlu açıkladı! Erdoğan-Putin..
    4. İYİ Parti Ankara il başkanı kim oldu?
    5. Ayasofya neden ibadet açılmalı? Murat..
    6. Yıldırım, Dokuz Eylül Üniversitesi..
    7. İYİ Parti il başkanları kimler oldu?
    8. Erdoğan'dan 'İttifak' açıklaması: Olur..
    9. AYM milyonlarca Müslümanın talebini..
    10. YKS 2018 ek yerleştirme nasıl yapılacak?
    11. Dr. Yavuz Dizdar: Ülkemizin şarbon..
    12. ÖSYM YKS ek yerleştirme tercih..
    13. Ankara cuma namaz saat kaçta?
    14. İstanbul cuma namazı saati kaçta..
    15. Tekbir getirdik kurşun sıktılar
    16. Doğalgaz verilecek ilçeler hangileri?
    17. İdlib’de ateşkes sağlanıyor mu?
    18. Kosova’daki FETÖ okullarına yargı kıyağı
    19. Bu fuara gelip de gurur duymamak..
    20. Kilidi ‘Başkan’ çözer
    Kimler 3 bin 600 günle emekli olabilir? Emekli olmak için hangi şartları yerine getirmek gerekiyor? Nasıl emekli olunur?
    Kimler 3 bin 600 günle emekli olabilir? Emekli olmak için hangi şartları yerine getirmek gerekiyor? Nasıl emekli olunur?
    Mescidi mağazaya çevirdiler
    Mescidi mağazaya çevirdiler
    Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
    Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
    İşine bak ‘TMMOB’
    İşine bak ‘TMMOB’
    Dikkat çeken yorum! "Türkiye’den Esed’a mesaj"
    Dikkat çeken yorum! "Türkiye’den Esed’a mesaj"

    Günün Karikatürü

    14 Eylül 2018
    Kritik gün geldi! Türkiye ondan gelecek açıklamayı bekliyor
    Kritik gün geldi! Türkiye ondan gelecek açıklamayı bekliyor
    Erdoğan imzaladı! Kamuda yeni dönem
    Erdoğan imzaladı! Kamuda yeni dönem