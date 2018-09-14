Doğu Karadeniz'de fırtına uyarısı
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden alınan son tahminlere göre, Doğu Karadeniz'deki illerde kuvvetli fırtına tahmin ediliyor.14 Eylül 2018 Cuma 11:05
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon ve Rize'nin güney kesimleri ile Gümüşhane, Bayburt çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 kilometre/saat) şeklinde esmesinin beklendiği vurgulandı.
Fırtına nedeniyle ağaç devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklar yaşanabileceğine dikkat çekilen açıklamada, bu durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.
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