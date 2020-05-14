  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Doğu Karadeniz’de en düşük hava sıcaklığı Bayburt’ta ölçüldü

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği Doğu Karadeniz Bölgesinde en düşük sıcaklık eksi 1 derece ile Bayburt Kop Kayak Merkezinde ölçüldü.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 10:31:58 -
Doğu Karadeniz’de en düşük hava sıcaklığı Bayburt’ta ölçüldü

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği Doğu Karadeniz Bölgesinde en düşük sıcaklık eksi 1 derece ile Bayburt Kop Kayak Merkezinde ölçüldü.


Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz Bölgesinde havanın parçalı bulutlu, sabah saatlerinde sahil kesimin yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgarın doğu yönünden hafif kuvvette esmesi bekleniyor.


Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Bayburt’ta 20,Trabzon’da 18, Rize’de 19, Giresun’da 22, Artvin’de 25, Gümüşhane’de 25 derece olacak.


Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı ise Kop Kayak Merkezinde eksi 1 derece olarak kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı