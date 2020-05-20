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Ekonomi

Doğu Karadeniz’de elektrik tüketimi son 4 ayda düştü

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 1,2 milyondan fazla elektrik abonesinin son 4 ay içerisinde elektrik tüketiminin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11’den fazla düştüğü belirlendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 14:06:20 -
Doğu Karadeniz’de elektrik tüketimi son 4 ayda düştü

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 1,2 milyondan fazla elektrik abonesinin son 4 ay içerisinde elektrik tüketiminin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11’den fazla düştüğü belirlendi.


Edinilen bilgiye göre, Trabzon, Rize, Giresun, Gümüşhane ve Artvin illerinde abone grubu ayırt etmeksizin bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla (Ocak-Şubat-Mart-Nisan) toplam elektrik tüketiminde yüzde 11‘den fazla düşüş yaşandı. Elektrik tüketiminde en belirgin azalma, geçen yılın ilk dört ayına göre yaklaşık yüzde 24 düşüşle Gümüşhane’de gerçekleşti. Bu oran Rize’de yüzde 23, Artvin ve Trabzon’da yüzde 12 oranında gerçekleşti. Giresun’da ise elektrik tüketimi yüzde 11,5 arttı.



Sanayi ve ticarethane tüketiminde düşüş gözlendi


Covid-19 sebebiyle işlerine bir süre ara vermek zorunda kalan işyerlerine dair tüketim oranlarına göre ise Mart-Nisan ayı tüketimi incelendiğinde yılın ilk iki ayına (Ocak-Şubat) göre iş yerlerinde yüzde 25’e yakın daha az elektrik tüketildi. Sanayi ve ticarethane abonelerindeki elektrik tüketimindeki azalma yüzde 29’a yakın bir oranla en yüksek Artvin’de gerçekleşti. Trabzon’da yüzde 27, Giresun’da yüzde 24, Rize’de yüzde 21 Gümüşhane’de yüzde 17 daha düşük iş yeri tüketimi kaydedildi.



Meskenlerde tüketim arttı


Covid-19 sebebiyle hanelerin tüketimlerinde ise artış gözlendi. Mart-Nisan aylarında Ocak-Şubat dönemine göre meskenlerde yüzde 7’ye yakın oranda daha fazla elektrik tüketilirken, en yüksek artış yüzde 16 oranıyla Rize’de gerçekleşirken, bu ili yüzde 13’le Gümüşhane, yüzde 9’a yakın bir oranla da Artvin izledi. Trabzon ve Giresun’da artış yüzde 4-5 seviyelerinde kaldı.

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