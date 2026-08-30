Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de beklenen gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden itibaren Ordu ve Giresun, yarın sabah saatlerinden itibaren ise Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olacak.

Gelecek 2 saatlik periyotta ise Erzurum ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.