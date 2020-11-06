Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı

ANKARA (AA) - Trabzon ve Rize geneliyle Artvin'in kıyı kesiminde bu gece ve yarın, Giresun çevreleriyle Ordu'nun doğusunda yarın sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trabzon ve Rize il geneliyle Artvin'in kıyı kesiminde bu gece ve yarın beklenen sağanağın yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Giresun çevreleriyle Ordu'nun doğusunda beklenen sağanağın da yarın sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.