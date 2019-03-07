Doğu Karadeniz için Meteoroloji’den çığ uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusu için çığ tehlikesi uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusu için çığ tehlikesi uyarısında bulunuldu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada "Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda mevcut yüksek kar örtüsünün üzerine yeni kar yağışları meydana geldiğinden ve hava sıcaklıklarının ise hafta sonundan itibaren artacağı tahmin edildiğinden bölgede eğimi fazla dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Çığ tehlikesine karşı vatandaşlarımızın ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

Çığ tehlikesinin bugünden itibaren 11 Mart Pazartesi gününe kadar süreceği bildirildi.

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