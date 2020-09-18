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Aktüel Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı
Aktüel

Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-09-18 15:20:34 -
Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı

ANKARA (AA) - Trabzon'un doğusu ve Rize çevreleriyle Artvin'in kuzey ilçelerinde yarın yer yer çok kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Doğu Karadeniz'de bu gece sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Trabzon'un doğusu ve Rize çevreleriyle Artvin'in kuzey ilçelerinde yarın akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli, yer yer çok kuvvetli sağanak öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, heyelan tehlikesi, yıldırım, küçük çaplı dolu hadisesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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