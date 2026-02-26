Doğu Karadeniz beyaza gömüldü! 4 ilde 371 yol ulaşıma kapandı
Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Bayburt’ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle toplam 371 köy ve mahalle yolu kapandı.
Doğu Karadeniz’de dün sahil kesiminde sağanak olarak başlayan yağış, yüksek rakımlarda kar ve tipiye dönüştü. Kısa sürede etkisini artıran kar yağışı, bölgedeki ulaşımı olumsuz etkiledi.
Etkili olan kar yağışı nedeniyle Gümüşhane'de 193, Bayburt’ta 145, Trabzon'da 19 ve Rize’de 14, köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için belediye, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.