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Doğu illeri için sağanak uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 3 ilde bugün öğleden sonra gök gürültülü sağanak bekleniyor.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 10:32
Doğu illeri için sağanak uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde hava sabah saatlerinde az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra Erzurum'un kuzey kesimleri, Kars ve Ardahan'da yerel olmak üzere sağanak ile gök gürültülü sağanak etkili olacak. Sıcaklığın mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güney ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli eseceği öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 11, Kars'ta 12, Erzurum ve Ağrı'da 13, Erzincan ve Tunceli'de 18, Iğdır'da 22 derece ölçüldü.

Gün içindeki en yüksek hava sıcaklığının ise Tunceli'de 37, Iğdır'da 35, Erzincan'da 34, Ağrı'da 33, Erzurum'da 30, Kars'ta 27 ve Ardahan'da 24 derece olacağı tahmin ediliyor.

 

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 10:32
  1. Iğdır
  2. Ardahan
  3. Tunceli
  4. Kars
  5. Erzurum
  6. Erzincan
  7. Ağrı
  8. yağmur
  9. sağanak uyarısı
  10. Meteoroloji
  11. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü

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