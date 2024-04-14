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Ekonomi Doğu Ekspresi yılın ilk üç ayında 35 bini aşkın yolcu taşıdı
Ekonomi

Doğu Ekspresi yılın ilk üç ayında 35 bini aşkın yolcu taşıdı

Yeniakit Publisher
2024-04-14 21:56:00 -
Doğu Ekspresi yılın ilk üç ayında 35 bini aşkın yolcu taşıdı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ’nin hafızalarda iz bırakan Doğu Ekspresi ve Turistik Doğu Ekspresi trenleriyle yılın ilk üç ayında 35 bin 453 yolcu taşındı.

TCDD Taşımacılık AŞ’nin Doğu Ekspresi ve Turistik Doğu Ekspresi trenleri, eşsiz manzaraya sahip 25 saatlik güzergahta yolcularını masalsı bir serüvene çıkarıyor.
Ankara’dan başlayan yolculukta Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum güzergahını izleyen tren, 1310 kilometre yol kat ederek son durağı Kars’a ulaşıyor.
Ankara ile Kars arasında yapılan karşılıklı tren seferleri, Ramazan Bayramı tatilinde de ilgi görürken, özellikle gençler, doğa tutkunları, fotoğrafçılar başta olmak üzere her yaştan yolcuyu ağırlayan Doğu Ekspresi ve Turistik Doğu Ekspresi karşılıklı seferlerle yılın ilk üç ayında 35 bin 453 seyahat ve gezi tutkununu taşıdı.

Yabancılar da trene ilgi gösteriyor

Kars’a hem Sarıkamış Kayak Merkezinde kayak hem de tren yolculuğu yapmak için Tataristan’dan gelen Alexey Rusyaev, iki mutluluğu bir arada yaşamak istediğini belirtti. Rusyaev, “Doğu Ekspresi’ne ilk defa binip Ankara’ya kadar gideceğiz. İnşallah güzel geçecek. Doğu Ekspresi çok meşhur, bununla ilgili çok yazı okuduk, bu güzelliğe biz de bakmak istiyoruz. Erzurum’u diğer şehirleri trenden göreceğiz” ifadelerini kullandı. Turistlerden Svetlana Shafeeya da “İlk defa Doğu Ekspresine bineceğiz, Sarıkamış’a snowboard yapmaya gelmiştik, Ankara’ya kadar trenle gideceğiz” diye konuştu.

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