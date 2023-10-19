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Yaşam Doğu Anadolu'ya kış geldi! O ilde lapa lapa kar yağdı
Yaşam

Doğu Anadolu'ya kış geldi! O ilde lapa lapa kar yağdı

Yeniakit Publisher
2023-10-19 11:58:00 -

Kars'ın Sarıkamış ilçesinin yüksek kesimlerinde lapa lapa kar yağdı.

Sarıkamış’ın yüksek kesimlerinde lapa lapa kar yağışı başladı. Kar yapışı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yağmurlu ve soğuk hava yerini kar yağışını bıraktı. Sarıkamış’ın yüksek kesimlerinde öğlen saatlerinde başlayan kar yapışı kısa sürede etrafı beyaza bürüdü. Kar yağışının etkili olduğu Sarıkamış’ta vatandaşlar o anları cep telefonuyla kaydetti.

Gümüşhane beyaza büründü
Gümüşhane beyaza büründü

Yaşam

Gümüşhane beyaza büründü


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