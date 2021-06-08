Doğu Anadolulu firmalardan büyük başarı

Firmalar tarafından 157 ülkeye ve serbest bölgeye ürün satıldı. İhracatta 57 milyon 168 bin dolarla ilk sırada Irak yer aldı. Bu ülkeyi 15 milyon 229 bin dolarla Türkmenistan, 12 milyon 846 bin dolarla AzerbaycanNahçıvan, 11 milyon 308 bin dolarla İran, 11 milyon 119 bin dolarla Almanya, 10 milyon 312 bin dolarla Suriye takip etti. DAİB Başkanı Ethem Tanrıver, pandemi tedbirlerine rağmen mayıs ayında ciddi ihracat artışı gerçekleştirdiklerini söyledi. Tanrıver, yıl sonundaki 2.5 milyar dolar ihracat hedeflerini tutturacaklarını ifade etti, Doğu Anadolulu ihracatçıları tebrik etti.