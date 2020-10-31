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Aktüel Doğu Anadolu'daki dört ilde sağanak bekleniyor
Aktüel

Doğu Anadolu'daki dört ilde sağanak bekleniyor

Yeniakit Publisher
2020-10-31 11:11:42 -
Doğu Anadolu'daki dört ilde sağanak bekleniyor

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde öğle saatlerinden sonra sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Tunceli'de sağanak şeklinde olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden batılı yönlerden 40 ila 60 kilometre kuvvetinde esecek.

Bölgede gece en düşük sıcaklık Kars'ta 1, Ağrı'da 2, Erzurum, Iğdır ve Ardahan'da 8, Tunceli'de 9, Erzincan'da 17 derece olarak kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 22, Erzincan ve Ağrı'da 21, Tunceli'de 20, Erzurum, Kars ve Ardahan'da ise 18 derece olacağı tahmin ediliyor.




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