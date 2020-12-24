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Aktüel Doğu Anadolu'daki 3 ilde kar yağışı etkisini sürdürecek
Aktüel

Doğu Anadolu'daki 3 ilde kar yağışı etkisini sürdürecek

Bölgede gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 15 dereceyle Erzurum ve Kars'ta ölçüldü

Yeniakit Publisher
2020-12-24 10:53:53 -
Doğu Anadolu'daki 3 ilde kar yağışı etkisini sürdürecek

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Ağrı, Kars, ve Ardahan'da aralıklarla kar beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı bölgede, Ağrı, Kars ve ve Ardahan'da aralıklarla kar yağışı öngörülüyor.

Bölgede sabah saatlerinde yer yer sis, kuzey ile doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don bekleniyor.

Sıcaklığın 2 ila 4 derece azalacağı bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Erzurum ve Kars'ta 15, Ardahan ve Ağrı'da 12, Erzincan'da 4 ve Iğdır'da 1 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 3, Erzincan'da 1, sıfırın altında olmak üzere Erzurum, Ardahan Kars ve Ağrı'da 6 derece olması bekleniyor.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise Palandöken'de 64, Sarıkamış'ta 39, Konaklı'da 13 santimetre ölçüldü.

Meteoroloji yetkilileri, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

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