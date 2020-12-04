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Aktüel Doğu Anadolu'da "sokağa çıkma kısıtlaması" sessizliği
Aktüel

Doğu Anadolu'da "sokağa çıkma kısıtlaması" sessizliği

Yeniakit Publisher
2020-12-04 21:25:46 -
Doğu Anadolu'da "sokağa çıkma kısıtlaması" sessizliği

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilin cadde, sokak ve meydanlarında, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizlik hakim oldu.

İçişleri Bakanlığının Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması, saat 21.00 itibarıyla başladı.

Cumartesi ve pazar günü sürecek kısıtlama kapsamında, Erzurum, Erzincan, Kars, Tunceli, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da 21.00 itibarıyla cadde, meydan, sokaklar ve tarihi alanlar sessizliğe büründü.

Güvenlik güçleri, kısıtlama kapsamında ana caddeler başta olmak üzere tüm noktalarda denetim yaptı.

Polis ve zabıta ekipleri, anonslarla iş yeri sahiplerini ve vatandaşları kısıtlamaya ilişkin uyardı.

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