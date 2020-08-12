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Aktüel

Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek

Yeniakit Publisher
2020-08-12 09:48:58 -
Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı, yer yer çok bulutlu geçecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar, kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 10, Erzurum, Ağrı ve Ardahan'da 11, Erzincan'da 16, Iğdır'da 22 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıklar ise Iğdır ve Erzincan'da 32, Ağrı'da 28, Erzurum'da 27, Kars'ta 26, Ardahan'da 23 derece olacak.

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