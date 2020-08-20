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Aktüel Doğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek
Aktüel

Doğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek

Yeniakit Publisher
2020-08-20 10:14:24 -
Doğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği bölgede, rüzgar, kuzey ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars ve Ardahan'da 10, Erzurum ve Ağrı'da 12, Erzincan'da 16, Iğdır'da 17 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Erzincan'da 35, Iğdır'da 34, Ağrı ve Erzurum'da 31, Kars'ta 30, Ardahan'da 28 derece olması bekleniyor.

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