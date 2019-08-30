Doğu Anadolu’da sağanak yağış uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi’nde gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu sabah saatlerinde Erzurum, Erzincan Kars, Ardahan çevreleri, öğle saatlerinden itibaren ise bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde Erzurum, Kars, Ardahan il genelinde yer yer etkili olması bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış anında kuvvetlice esmesi bekleniyor.

İl il sıcaklıklar;

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum ve Ağrı’da 12, Kars’ta 9, Erzincan ve Tunceli’de 17, Ardahan’da 8, Iğdır’da 19 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzurum ve Kars’ta 29, Ağrı’da 31, Erzincan ve Iğdır’da 33, Tunceli’de 32, Ardahan’da 25 derece olacak.

Bölgede ölçülen en düşük sıcaklık Ardahan/ Göle’de 5 bölgede ölçülen en yüksek sıcaklık ise Iğdır/ Aralık’ta 28, 2derece oldu.