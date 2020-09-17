Doğu Anadolu'da Kovid-19 tedbirleri denetlendi

ERZURUM (AA) - Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetlendi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, kentin işlek yerlerinden Gez Mahallesi ve Çaykara Caddesi'nde maske, mesafe ve hijyen denetimi yaptı.

Vali Memiş, ardından gazetecilere, dünyada ve Türkiye'de Kovid-19'da kısmi artışların yaşandığını söyledi.

Alınan tedbirlere dikkat edildiği sürece salgının büyümesini önleyeceklerini ifade eden Memiş, şöyle konuştu:

"Erzurum'da bu artışı durdurduğumuzu düşünüyoruz. İnişe geçtik ama vaka sayılarımız yüksek. Devletimizi temsil eden herkes büyük mücadele veriyor. Vatandaşımızı kırmadan, incitmeden bu kuralları uygulamak istiyoruz. Bazen öyle durumlarla karşılaşıyoruz ki mecbur ceza yazmak durumunda kalıyoruz. Kendim bizzat habersiz denetimler yapıyorum. Şehirdeki maske takma oranı yüzde 95'lerin üzerinde. Alınan tedbirlere dikkat ettiğimiz sürece bu salgının büyümesini önleyeceğiz. Hayatın normale dönmesi salgının iyi yönetilmesine bağlı."

- Ardahan

Ardahan'da ise Vali Hüseyin Öner başkanlığında yapılan Kovid-19 denetiminde, Kongre Caddesi ile Pazar mevkisi denetlendi, vatandaşlar salgına karşı bilgilendirildi.

Vali Öner, gazetecilere, denetimlerin il genelinde geniş kapsamlı süreceğini belirtti.

Bugünkü denetimlere de bizzat kendisinin katıldığını aktaran Öner, "Bizler bu tedbirleri 'sağlık için hepimiz için' sloganıyla yani sağlığımız için aralıksız sürdüreceğiz. İlimizde bu geniş çaplı olarak yapılan 5. denetimdir. Vatandaşımızdan çok şey istemiyoruz, kendi sağlığı için bazı kurallara uymasını istiyoruz. Sonuçta bunu kendi geleceğimiz için yapıyoruz." diye konuştu.

Öner, Ardahan'ın vaka ve zatürreye yakalanma konusunda genel manada iyi illerden biri olduğunu ifade ederek, bunun daha iyi olması için çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Denetimlerde Vali Öner, vatandaşlara maske de dağıttı.

- Ağrı

Ağrı'da da Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Savcı Sayan, İl Jandarma Komutanı Mehmet Çimen ve İl Emniyet Müdürü Nihat Özen Kovid-19 denetimine katıldı.

Beraberindekilerle Nevzat Güngör Caddesi'ne giden Vali Varol, iş yerlerini gezerek esnaf ile sohbet etti.

Esnaf ve caddeden geçen vatandaşlarla görüşen Varol, Kovid-19 salgınına karşı daha dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Vali Varol, denetimin ardından gazetecilere, il merkezi ve ilçelerde çok geniş ekiplerle denetimlerin sürdürüldüğünü anlattı.

Kovid-19 tedbirleri noktasında farkındalık oluşturmak istediklerini ifade eden Varol, "Denetimlerde öncelikli hedefimiz, bu tehlikenin halen geçmediği konusunda vatandaşın ikna edilmesidir. Onların tedbirlere uymaları noktasında telkinlerde bulunulmasıdır ve sıkıntının büyümemesi için vatandaşlarımızın sorumluluk alması sağlanmalıdır." diye konuştu.

- Kars

Polis ekipleriyle kentin işlek noktalarından Atatürk ve Prof. Dr. Metin Sözen caddelerinde denetime katılan Vali Türker Öksüz, iş yerlerini denetledi ve maskesiz dolaşanları uyardı.

Vali Öksüz, denetimin ardından gazetecilere, pandemi nedeniyle alınan karar ve tedbirlere uyulup uyulmadığını denetlediklerini söyledi.

Salgın sürecinde kentte 30 vatandaşın hayatını kaybettiğini ve 77 hastanın ise tedavisinin sürdüğünü belirten Öksüz, şunları kaydetti:

"Yoğun bakımda tedavi gören hastalarımız da var. Biz bunların hiçbirinin yaşanmasını istemiyoruz. Her vatandaşımız sokakta yürürken, herhangi bir faaliyet içerisinde bulunurken lütfen bu ölen, yoğun bakımda nefes güçlüğü çeken vatandaşlarımızı düşünsünler. Bu hem vicdani hem de yasal bir sorumluluktur. Şehrimizin sağlığını düşünmeyen vatandaşımız, karantinada olması gerekirken izolasyon kurallarını ihlal ederek normal hayatına devam etmeye çalışıyor. Bunlara asla izin vermeyeceğiz. Şu anda yurtlarda 9 kişi var, kurallara uymadıkları için kendilerini yurtlarda zorunlu misafir ediyoruz"