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Aktüel Doğu Anadolu'da kar yağışı etkisini sürdürecek
Aktüel

Doğu Anadolu'da kar yağışı etkisini sürdürecek

Bölgede gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 7 dereceyle Kars'ta ölçüldü

Yeniakit Publisher
2020-12-23 10:33:22 -
Doğu Anadolu'da kar yağışı etkisini sürdürecek

ERZURUM (AA) - Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Erzincan ve Ardahan'da aralıklarla kar yağışı beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın çok bulutlu olacağı bölge genelinde, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Erzincan ve Ardahan'da aralıklarla kar yağışı öngörülüyor.

Bölgede gece ve sabah saatlerinde yer yer pus, buzlanma ve don bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 7, Ardahan ve Erzurum'da 4, Ağrı'da 2, Erzincan'da 1 ve Iğdır'da sıfır derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 3, Erzincan'da 2, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 5, Kars ve Erzurum'da 2, Ağrı'da 1 derece olması bekleniyor.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise Palandöken ve Sarıkamış'ta 36, Konaklı'da 8 santimetre ölçüldü.

Meteoroloji yetkilileri, bölgede gece ve sabah saatlerinde pus, buzlanma, don ile sis beklendiğinden sürücüleri ve yetkilileri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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