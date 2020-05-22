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Doğu Anadolu’da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi’nde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 11:05:53 -
Doğu Anadolu’da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi’nde gök gürültülü sağanak bekleniyor.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Bölgede öğle saatlerinden itibaren aralıklı, gök gürültülü sağanak etkisini gösterecek. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren ise kuvvetli esecek.


Gece en düşük hava sıcaklığı Kars’ta 5, Ardahan’da 7, Erzurum’da 10, Ağrı’da 12, Erzincan’da 15 ve Iğdır’da 19 derece ölçüldü.


Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır’da 32, Erzincan’da 29, Ağrı’da 26, Kars’ta 25, Erzurum’da 23 ve Ardahan’da 22 derece olması bekleniyor.

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