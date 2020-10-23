Doğu Anadolu'da gece sıcaklık sıfırın altında 5 dereceye düştü

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 5 dereceyle Erzurum'un Tekman ilçesinde ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.



Bölgede gece en düşük hava sıcaklıklığı, sıfırın altında 5 dereceyle Erzurum'un Tekman ilçesinde kaydedildi. Gece sıcaklık, Tunceli'de 7, Iğdır'da 5, Erzurum, Erzincan ve Ardahan'da 2, Ağrı ve Kars'ta sıfır derece ölçüldü.



Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 26, Erzincan'da 25, Iğdır'da 24, Ağrı'da 23, Kars'ta 20, Erzurum'da 19, Ardahan'da 17 derece olması bekleniyor.

