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Aktüel Doğu Anadolu'da gece 4 ilde sıcaklıklar sıfırın altına düştü
Aktüel

Doğu Anadolu'da gece 4 ilde sıcaklıklar sıfırın altına düştü

Yeniakit Publisher
2020-11-09 13:21:22 -
Doğu Anadolu'da gece 4 ilde sıcaklıklar sıfırın altına düştü

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde, gece 4 ilde hava sıcaklığı sıfırın altına düştü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük sıcaklık Tunceli'de 5, Erzincan'da 2, Iğdır'da 1, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 6, Kars'ta 5, Ağrı'da 4, Erzurum'da 2 derece kaydedildi.

Ardahan'ın Göle ilçesinde gece hava sıcaklığı sıfırın altında 7 dereceye düşerek bölgede en düşük hava sıcaklığı olarak kayıtlara geçti.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların da Tunceli'de 17, Iğdır'da ve Erzincan'da 16, Ağrı'da 13, Kars, Erzurum ve Ardahan'da ise 12 derece olması bekleniyor.

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