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Aktüel Doğu Anadolu'da en düşük sıcaklık Erzincan'da ölçüldü
Aktüel

Doğu Anadolu'da en düşük sıcaklık Erzincan'da ölçüldü

Yeniakit Publisher
2020-12-05 10:09:45 -
Doğu Anadolu'da en düşük sıcaklık Erzincan'da ölçüldü

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 7 dereceyle Erzincan'da kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği öngürülüyor.

Sabah saatlerinde yer yer pus, buzlanma ve don olayı beklenen bölgede, sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek.

Rüzgarın kuzey ile batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edilen bölgede, buzlanma ve don olayı nedeniyle başta sürücüler olmak üzere, vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Gece en düşük hava sıcaklığı, Iğdır'da 4, sıfırın altında olmak üzere Erzincan'da 7, Ağrı'da 5, Ardahan ve Erzurum'da 4, Kars'ta 3, Tunceli'de 2 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 10, Erzincan'da 8, Iğdır'da 6, Erzurum ve Ağrı'da 2, Kars'ta 1, Ardahan'da sıfırın altında 1 derece olacağı tahmin ediliyor.

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