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Aktüel Doğu Anadolu'da cadde ve meydanlarda sokağa çıkma kısıtlaması sessizliği
Aktüel

Doğu Anadolu'da cadde ve meydanlarda sokağa çıkma kısıtlaması sessizliği

Yeniakit Publisher
2020-12-01 21:18:23 -
Doğu Anadolu'da cadde ve meydanlarda sokağa çıkma kısıtlaması sessizliği

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesindeki 7 ilde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde cadde, sokak ve meydanlara sessizlik hakim oldu.

İçişleri Bakanlığının Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelgede yeni önlemler kapsamında hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibarıyla başladı.

Hafta içi her gün devam edecek kısıtlama kapsamında, Erzurum, Erzincan, Kars, Tunceli, Ağrı, Ardahan, Iğdır'da 21.00 itibarıyla cadde, meydan, sokaklar ve tarihi alanlar sessizliğe büründü.

Güvenlik güçleri, kısıtlama kapsamında ana caddelerde ve kentin birçok bölgesinde denetim yaptı.

Polis ve zabıta ekipleri, anonslarla iş yeri sahiplerini ve vatandaşları kısıtlamaya ilişkin uyardı.

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