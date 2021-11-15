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Gündem Doğu Anadolu'da buzlanma ve don bekleniyor
Gündem

Doğu Anadolu'da buzlanma ve don bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde buzlanma ve don olayı, yer yer pus ile sis bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 10:29:00 -
Doğu Anadolu'da buzlanma ve don bekleniyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis görülecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 7, Ardahan ve Ağrı'da 6, Erzurum'da 2, Tunceli, Erzincan ve Iğdır'da sıfır derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 16, Erzincan'da 15, Ağrı'da 14, Iğdır ve Erzurum'da 13, Ardahan'da 12 ve Kars'ta 11 derece olması bekleniyor.

Soğuk havanın etkili olduğu Kars'ta, araç camları buz, bitkiler kırağı tuttu. Bazı sürücüler soğuklardan korumaya çalıştıkları araçlarını battaniye ve halı ile örttü.

 

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