Doğu Anadolu'da 5 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır'da sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve zamanla çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Öğle saatlerinden itibaren akşam saatlerine kadar Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.



Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.



Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 7, Kars'ta 9, Ağrı'da 11, Erzurum'da 12, Erzincan'da 16 ve Iğdır'da 18 derece ölçüldü.



Gün içinde en yüksek sıcaklıklar ise Erzincan'da 32, Iğdır'da 30, Ağrı ile Erzurum'da 27, Kars'ta 25 ve Ardahan'da 24 derece olacak.