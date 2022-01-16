Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 22 dereceyle Kars'ta kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu olacak, gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma, don ile birlikte sis ve pus görülecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey ve kuzey batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede, batı, kuzey ve kuzeybatı yönlerinden saatteki hızı 40 ila 70 kilometreyi bulan kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 22, Ağrı'da 19, Erzurum'da 17, Ardahan'da 13, Tunceli'de 10, Erzincan'da 8 ve Iğdır 4 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 3, Tunceli'de sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 12, Kars ve Erzurum'da 7, Ağrı'da 5, Erzincan'da 2 derece olacağı tahmin ediliyor.

Bölgedeki yerleşim yerleri arasında gece sıcaklığın en düşük olduğu yer, sıfırın altında 26 dereceyle Erzurum'un Tekman ilçesi oldu.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise Palandöken'de 126, Konaklı'da 55 ve Cıbıltepe'de 52 santimetre olarak ölçüldü.

Yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riskinden dolayı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.