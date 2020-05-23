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Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-05-23 14:55:34 -
Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

ADANA (AA) - Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, rüzgarın bu gece saatleri ve yarın, Mersin'in batı ve kuzey kesimleri (Anamur, Bozyazı, Aydıncık, Gülnar, Mut, Silifke ve Çamlıyayla), Adana'nın yüksek kesimleri (Aladağ, Kozan, Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli) ile Kahramanmaraş'ın kuzeyinde (Göksun, Afşin, Elbistan, Ekinözü ve Nurhak) kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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