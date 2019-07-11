Doğu Akdeniz’de Yavuz paniği

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleri, Rumların yanı sıra Amerika, Fransız, Yunanistan, Mısır ve Avrupa Birliği’ni (AB) endişeye sevk etti... 2 aydır Baf açıklarında faaliyet yürüten Fatih sondaj gemisi ile Limasol’un güneyinde bulunan Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisinin ardından Türkiye’nin ikinci sondaj gemisi Yavuz’u da bölgeye gönderip sondaja başlaması, hem bölgedeki Rumları hem de onların destekçisi batılıları telaşlandırdı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleriyle “ABD, Türkiye’nin Kıbrıs açıklarında sondaj faaliyetleri yapmak için devam eden girişimlerinden ve son olarak sondaj gemisi Yavuz’un Karpas Yarımadası açıklarına sevk edilmesinden derin endişe duymaktadır” dedi.

Yavuz gemisinin bölgeye gönderilmesini “provokatif” ifadesiyle tanımlayan Ortagus, “Türk yetkilileri bu operasyonları durdurmaya çağırıyor, tüm tarafları da sakin davranmaya ve gerilimi artıracak adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz” ifadesini kullandı.

Darbeci Sisi bile Rumlarla

Türkiye’nin Rum kesiminin haklarını gaspettiğini iddia eden Rum yönetimi, “Türkiye, egemenlik haklarımızı ihlal edip gerginliği tırmandırıyor. Türkiye, uluslararası hukuka aykırı ve Avrupa Birliği’ni dikkate almadan bölgede yeni emrivakiler oluşturuyor” diyerek yine AB’den yardım istedi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı da, Türkiye’nin sondaj çalışmalarını derhal durdurmasını isteyerek “Bu, Doğu Akdeniz bölgesinin istikrarını ve güvenliğini bozan gerilimin devamıdır” ifadelerine yer verildi.

İsrail, Fransa ve Sisi’nin ülkesi Mısır da Rumlar ile dayanışma içerisinde olduklarını belirterek, Türkiye’ye uluslararası hukuka saygı göstermesi gerektiğini belirttiler.

Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de konuyla ilgili “Türkiye bölgenin istikrarını tehlikeye sokacak her türlü hareketten kaçınmalıdır” ifadelerini kullandı.

AB’den yaptırım listesi

Rum Yönetimi’yle dayanışma için Ankara’ya yönelik yaptırım önerilerini masaya yatırmaya hazırlanan AB Komisyonu, Türkiye’ye karşı uygulanabilecek önlemlere ilişkin bir liste hazırladı. Siyasi diyalog toplantılarının sonlandırılması ve kredilerin kesilmesi yaptırımlar arasında yer alıyor.