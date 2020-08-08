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Doğu Akdeniz'de savaş çıkar mı? Abdullah Çiftçi'den kritik analiz

Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz için verilen mücadeleyi değerlendiren yazar Abdullah Çiftçi, "Avrupa'da Türkiye ile savaşacak doğru düzgün bir ülke yok. Bir çatışma yaşanırsa bile küresel güçler devreye girer ve bence bu iş anlaşmayla sonuçlanır. Mısır gelip Doğu Akdeniz'de Türkiye ile savaşacak hali yok." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-08 22:15:00 -

Yazar Abdullah Çiftçi Doğu Akdeniz'deki vekalet savaşları ve Türkiye'nin konumunu yorumladı.

İşte Çiftçi'nin analizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Doğu Akdeniz'deki gerilimin çözülmesi için Almanya Başbakanı Angela Merkel'e süre veriyor. Ancak Yunanistan barış yerine gidip Mısır ile münhasır ekonomik bölge ilan ediyor.

Yunanistan'ı burada sadece Yunanistan olarak görmemek lazım. Avrupa, Amerika ve Körfez ülkeleri destekliyor.

Türkiye için Doğu akdenizdeki petrol ve doğal gaz yatakları hayati derecede önemli biz bunu elde edersek cari açığımız kalmayacak.

ABD Avrupa'nın Rusya'dan gaz almasını istemiyor. Bu noktada İsrail'in gazını Avrupa'ya ulaştırmak istiyor.

Türkiye burada yanlızlaştırıldı diyorlar. Ne yapalım yani hakkımızdan vaz mı geçelim.

Yunanistan'ın buradaki amacı Türkiye'nin Libya ile yaptığı deniz yetlki alanına ilişkin anlaşmayı iptal ettirmek istiyorlar. Hafter ülkeyi ele geçiremeyince Yunanistan Lahey'i gösteriyor. Orada güç kimde belli.

ABD Avrupa ile Rusya'nın yan yana gelmesini istemiyor. Rusya'nın Libya'da olması Avrupa'nın güneyden de kuşatılmış olması anlamına geliyo.

Avrupa bir taraftan ABD ile ilişki kurarken, diğer bir taraftan Çin ile kuşak yol projesine ortak oluyor. ABD bunu istemiyor.

Fransa Yunanistan'ı kullanarak Türkiye'nin Antalya körfezine hapsolmasını istiyor. Türkiye buna izin vermiyor.

Avrupa'da Türkiye ile savaşacak doğru düzgün bir ülke yok. Bir çatışma yaşanırsa bile küresel güçler devreye girer ve bence bu iş anlaşmayla sonuçlanır. Mısır gelip Doğu Akdeniz'de Türkiye ile savaşacak hali yok.

Tatbikatlar üzerinden bir gövde gösterisi var sadece. 

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